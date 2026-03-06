В российском городе сотруднице почты угрожали топором из-за пенсии

06 марта 2026, 15:56

В Новомосковске вынесли приговор мужчине, угрожавшему убийством сотруднице почты

Фото: Istock/A_N

В Новомосковске местный житель угрожал убийством сотруднице почты из-за проблем с пенсией родственника. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».