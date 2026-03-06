В российском городе сотруднице почты угрожали топором из-за пенсии
В Новомосковске местный житель угрожал убийством сотруднице почты из-за проблем с пенсией родственника. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».
Инцидент произошёл в отделении связи на улице Мира. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл получать пенсию отца. Между ним и сотрудницей возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник выхватил принесённый с собой топор и ударил им по оргстеклу, которое отделяет операционный зал от посетителей.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Однако инцидент получил продолжение. Вскоре после случившегося фигурант снова пришёл в то же отделение почты. Ему не понравилось, что 38-летняя сотрудница обратилась с заявлением в полицию.
В этот раз он угрожал женщине убийством, занося над ней нож. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде полутора лет принудительных работ. Из его заработка будут удерживать 15% в доход государства.
