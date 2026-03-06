В Ингушетии газовые баллоны взорвались на кухне по вине матери и убили ребёнка

06 марта 2026, 16:09

Суд в Ингушетии вынес приговор матери, чей сын погиб при взрыве газа на кухне

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Ингушетии суд приговорил местную жительницу к ограничению свободы после гибели её сына при взрыве газовых баллонов. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.