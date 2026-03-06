В Ингушетии газовые баллоны взорвались на кухне по вине матери и убили ребёнка
В Ингушетии суд приговорил местную жительницу к ограничению свободы после гибели её сына при взрыве газовых баллонов. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошёл на кухне в доме семьи. Женщина хранила газовые баллоны в кухонном шкафчике над рабочими конфорками плиты. Из-за утечки газа ёмкости взорвались. Сила взрыва обрушила натяжное покрытие с потолка.
В этот момент на кухне находился маленький сын женщины. Ребёнок получил термические ожоги более половины тела. Врачи доставили мальчика в больницу, но спасти его не смогли. Суд признал женщину виновной по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.
