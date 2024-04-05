В Екатеринбурге из ТРЦ эвакуировали 2 тыс. человек из-за возгорания в вентиляции

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Возгорание в вентиляционной камере произошло в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По информации источника, из здания эвакуировали 2 тысячи человек, в их числе 107 детей. Пострадавших в результате инцидента нет.
Отмечается, что в торговый центр были направлены тринадцать единиц спецтехники и сорок три человека личного состава. В настоящее время ТРЦ работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.
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Отмечается, что в торговый центр были направлены тринадцать единиц спецтехники и сорок три человека личного состава. В настоящее время ТРЦ работает в штатном режиме.
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Екатерина Коршунова