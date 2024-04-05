В Москве задержали гражданина Таджикистана за сексуальные домогательства к детям

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В Москве полицейские задержали 35-летнего гражданина Таджикистана за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Зафарджон Н. был задержан 3 апреля. По данным следствия, он приставал к двум 10-летним детям в наземном переходе на 1-ом Кожуховском проезде.
Мужчина является уроженцем Таджикистана, но зарегистрирован в Балашихе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью.
По этой статье ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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Мужчина является уроженцем Таджикистана, но зарегистрирован в Балашихе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью.
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Анастасия Чинкова