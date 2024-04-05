В Сургуте неизвестный расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка

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В Сургуте неизвестный в маске расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, всё произошло вечером четвёртого апреля. Пострадавший скончался на месте происшествия.
При этом в МВД по ХМАО-Югре данные подтвердили. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности преступления. Проводятся следственные действия для выяснения личности убийцы и его поиски.
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«Возле дома на улице Мира, 55, шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
При этом в МВД по ХМАО-Югре данные подтвердили. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности преступления. Проводятся следственные действия для выяснения личности убийцы и его поиски.
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Элина Позднякова