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В Сургуте неизвестный расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка

05 апреля 2024, 11:27
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

В Сургуте неизвестный в маске расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, всё произошло вечером четвёртого апреля. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Возле дома на улице Мира, 55, шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.


При этом в МВД по ХМАО-Югре данные подтвердили. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности преступления. Проводятся следственные действия для выяснения личности убийцы и его поиски.

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В Екатеринбурге из ТРЦ эвакуировали 2 тыс. человек из-за возгорания в вентиляции
05 апреля 2024, 11:28

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Возгорание в вентиляционной камере произошло в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По информации источника, из здания эвакуировали 2 тысячи человек, в их числе 107 детей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что в торговый центр были направлены тринадцать единиц спецтехники и сорок три человека личного состава. В настоящее время ТРЦ работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.

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В Москве задержали гражданина Таджикистана за сексуальные домогательства к детям
05 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские задержали 35-летнего гражданина Таджикистана за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Зафарджон Н. был задержан 3 апреля. По данным следствия, он приставал к двум 10-летним детям в наземном переходе на 1-ом Кожуховском проезде.

Мужчина является уроженцем Таджикистана, но зарегистрирован в Балашихе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью.

По этой статье ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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#мигрант
#уголовное дети
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Педофил находил жертв в игре PUBG Mobile
В Татарстане задержали педофила, который находил жертв в игре PUBG Mobile
05 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/SergeyIT

В Татарстане задержали педофила, который находил жертв в игре PUBG Mobile. Он заманивал подростков домой, чтобы вместе поиграть и насиловал их. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, восьмиклассник признался родителям, что его изнасиловали. По его словам, он познакомился со взрослым опытным геймером в мобильной игре PUBG Mobile. Через какое-то время 43-летний мужчина предложил подростку поиграть у него дома в Зеленодольске. Мальчик согласился. В квартире взрослый геймер изнасиловал его.

Родители пострадавшего парня обратились в полицию. В ходе расследования сотрудникам удалось найти ещё двух жертв педофила. Ими также оказались школьники.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и принуждению несовершеннолетних к действиям сексуального характера.

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#ск
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В ЛНР задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках
05 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о российских пограничниках. Об этом пишет ТАСС.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Версия следствия гласит, что в течение пяти лет мужчина помогал украинским спецслужбам раскрывать личности российских пограничников и передавал данные об их транспортных средствах.

В ходе допроса задержанный подтвердил вербовку, уточнив, что она производилась «на основе компрометирующих фактов». По его словам, Киев давал ему различные поручения, которые он всегда выполнял.

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#украина
#сбу
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Автоматы и пистолеты: У племянника российского сенатора нашли ненастоящее оружие
Помощник Делимханова: у племянника сенатора Геремеева обнаружили ненастоящее оружие
05 апреля 2024, 10:19

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В машине у племянника сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева нашли оружие для лазертага, рассказала помощник депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова Татьяна Лазина.
Ранее сообщалось, что в машине у сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева нашли четыре автомата и семь пистолетов без разрешительных документов.

«Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — сообщила Лазина.

Сулейман Геремеев занял пост сенатора Чеченской Республики в 2011 году. Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Кадырова.

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#госдума
#россия
#оружие
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Сотруднику сельхозкооператива под Ростовом отрезали уши и перерезали горло
05 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Motortion

В Ростовской области неизвестные отрезали уши и перерезали горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 41-летний начальник кооператива Андрей Ликольд вместе с другим 52-летним сотрудником Юрием Московым второго апреля уехал из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска. Мужчины были на двух автомобилях и оба пропали. Тогда родственники обратились в полицию.

4 апреля в пяти км от хутора в реке Сал обнаружили автомобиль Ликольда, а в багажнике нашли его труп. Тело было связано по рукам и ногам. Также мужчине отрезали уши и перерезали горло.

Также в реке нашли автомобиль и Москового. Однако внутри никого не было. Полиция ведёт его поиски.

По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и за что мог убить рабочего.

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#полиция
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#автомобиль
#уголовное дело
#труп
#поиски
#мужчины
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Следственный комитет установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО
05 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Motortion

Следственный комитет РФ установил связь между терактом, совершенным в «Крокус Сити Холле» и спецоперацией, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Как сообщили в СК, следователям удалось получить фотографии из телефонов обвиняемых в совершении теракта.

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему», — сообщили в пресс-службе СК, уточнив, что эту информацию подтвердил и сам обвиняемый.

Помимо этого, в мобильных устройствах были найдены фотографии людей в камуфляжной форме с украинским флагом.

Эти находки могут указывать на связь страшного теракта, совершённого в подмосковном «Крокусе», и специальной военной операции, заключили в СК.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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Неподалёку от «Крокуса» силовики задержали 30 мигрантов, работающих незаконно
05 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Motortion

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские и росгвардейцы Московской области на строительстве жилого комплекса в Красногорске на 65-м км МКАД, в результате было обнаружено 30 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итог проверки на 30 приезжих из Средней Азии и ближнего зарубежья были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России», — говорится в сообщении.
Нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, их ждёт выдворение из страны. Сейчас полицейские выясняют, кто несёт ответственность за нелегальный наём мигрантов.

Ранее сообщалось, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл теракт. В зал перед началом концерта ворвались вооружённые люди и начали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали более 140 человек.

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#красногорск
#мигранты
#полиция
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Обломками украинского БПЛА убило собаку в Морозовске под Ростовом
05 апреля 2024, 08:55

Фото: iStock/victorass88

Обломки одного из сбитых беспилотников, атаковавших минувшей ночью Морозовск в Ростовской области, упали на жилой дом и убили собаку. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на частный дом в Морозовке. Там выбило окна, повредило окна и забор. Одним из обломков убило сторожевую собаку. Жители дома успели спуститься в подвал и не пострадали.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Морозовском районе Ростовской области в ночь на 5 апреля системы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников. Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.

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