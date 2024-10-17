Флаги сорвали с могил участников СВО в Хакассии

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В Хакасии неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО. Информация об этом появилась 17 октября на портале «Юг Сибири».
Издание сообщает, что кто-то сорвал знамена и выломал флагштоки за сутки 16 октября. Родственники погибших не верят в версию о природной стихии, так как в регионе в последние дни не было сильного ветра.
Могилы остались нетронутыми, за исключением одной, где был завален крест. Полиция проводит проверку по факту инцидента. На кладбище нет камер наблюдения, только ворота, которые закрывают на ночь.
Ранее в Москве девушка подожгла гостиничный номер по заказу украинских спецслужб. Это произошло в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. На 18 этаже сработала пожарная сигнализация. Благодаря автоматической системе тушения, огонь быстро ликвидировали, и удалось избежать крупного пожара.
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Могилы остались нетронутыми, за исключением одной, где был завален крест. Полиция проводит проверку по факту инцидента. На кладбище нет камер наблюдения, только ворота, которые закрывают на ночь.
Ранее в Москве девушка подожгла гостиничный номер по заказу украинских спецслужб. Это произошло в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. На 18 этаже сработала пожарная сигнализация. Благодаря автоматической системе тушения, огонь быстро ликвидировали, и удалось избежать крупного пожара.
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Лия Мурадьян