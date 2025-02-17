Чёрные риелторы не дремлют: петербуржец поверил новым знакомым и остался без жилья, теперь он ночует в подъезде

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В Петербурге мужчина поверил новым знакомым и остался без жилья. Вторую неделю он спасается от холода в подъездах и торговых центрах, пишет портал 47news.
52-летний Андрей рассказал, что проблемы возникли после сдачи комнаты некоему Денису. Тот познакомил его с Сергеем, который узнал о долге Андрея в полмиллиона рублей за коммунальные услуги. Сергей предложил помочь – выплатить весь долг сразу, а Андрей потом смог бы вернуть всю сумму постепенно.
Для оформления всех необходимых документов привлекли юриста. Андрею выдали на подпись доверенность на представление его интересов в различных инстанциях. Мужчина ознакомился с документом, в котором его смутила формулировка о «праве зарегистрировать переход и прекращение права собственности» и упоминание квартиры под Сланцами в Ленобласти. Однако новые знакомые убедили его, что всё в порядке.
Однако в ноябре Андрей узнал, что его квартиру переоформили на другого человека, а к Новому году перепродали. 5 февраля в жильё Андрея кто-то постучал, после чего приехали полицейские и выломали дверь. После посещения отделения полиции Андрей увидел, что кто-то заменил замки. При этом его личные вещи, включая телефон, паспорт и банковская карточка остались внутри.
Мужчина рассказал, что ночью приходил к своему дому и видел, что свет в квартире не горит, значит в ней никто пока не проживает. Из этого он сделал вывод, что злоумышленники просто хотели физически убрать его из жилья.
По словам Андрея, он неоднократно слышал о подобных инцидентах по телевизору и в интернете, но не думал, что сам станет жертвой аферистов. Мужчина записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
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Для оформления всех необходимых документов привлекли юриста. Андрею выдали на подпись доверенность на представление его интересов в различных инстанциях. Мужчина ознакомился с документом, в котором его смутила формулировка о «праве зарегистрировать переход и прекращение права собственности» и упоминание квартиры под Сланцами в Ленобласти. Однако новые знакомые убедили его, что всё в порядке.
Однако в ноябре Андрей узнал, что его квартиру переоформили на другого человека, а к Новому году перепродали. 5 февраля в жильё Андрея кто-то постучал, после чего приехали полицейские и выломали дверь. После посещения отделения полиции Андрей увидел, что кто-то заменил замки. При этом его личные вещи, включая телефон, паспорт и банковская карточка остались внутри.
Мужчина рассказал, что ночью приходил к своему дому и видел, что свет в квартире не горит, значит в ней никто пока не проживает. Из этого он сделал вывод, что злоумышленники просто хотели физически убрать его из жилья.
По словам Андрея, он неоднократно слышал о подобных инцидентах по телевизору и в интернете, но не думал, что сам станет жертвой аферистов. Мужчина записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
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Анастасия Чинкова