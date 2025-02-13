Мошенники стали рассылать деньги и вымогать ещё большие суммы за молчание

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В интернете появились сообщения о новом способе мошенничества, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Злоумышленники рассылают жертвам деньги, а затем вымогают ещё большие суммы за молчание.
«Жертвам посылают деньги, а в комментарии к переводу пишут благодарность «за помощь ВСУ». Затем мошенники делают скриншот платежа, угрожая жертве направить информацию в правоохранительные органы. При этом они пугают возбуждением уголовных дел и вымогают ещё большие суммы за молчание. Убедительно просим граждан не реагировать на провокации неизвестных. Не сообщайте личную информацию и не переводите деньги на указанные злоумышленниками счета», – говорится в сообщении.Если поступил перевод от неизвестного лица, ГУРБ советует связаться с банком, подробно рассказать о ситуации и следовать полученным инструкциям. Столкнувшись с явными признаками вымогательства, мошенничества или с угрозами, также можно обратиться в полицию.
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Лора Луганская