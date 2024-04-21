«Чёрные ящики» обнаружены после крушения военных вертолётов в Японии

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В Японии после крушения военных вертолётов обнаружили бортовые самописцы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минобороны страны.
Он подчеркнул, что данные, полученные с «чёрных ящиков», будут тщательно проанализированы.
Ранее в этот день сообщалось, что в Японии потерпели крушение два военных вертолёта SH60K морских сил самообороны страны. В результате, один член экипажа погиб, ещё семь числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что вертолёты проводили учебное патрулирование в районе островов Идзу. Экипаж аппаратов перестал выходить на связь поздно вечером 20 апреля.
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Анастасия Чинкова