При крушении двух патрульных вертолетов в Японии один погиб, еще семеро пропали

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Два патрульных вертолета SH-60K морских Сил самообороны Японии разбились в Тихом океане. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, передает NHK.
На борту воздушного судна находились восемь человек: одного из них достали из воды, спасатели продолжают поиски остальных. В операции задействованы восемь военных кораблей и пять самолетов.
В настоящее время причина катастрофы остается неизвестной. По данным источника, во время учений погода была благоприятной.
Отмечается, что вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из них потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, другой — примерно через двадцать пять минут.
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В настоящее время причина катастрофы остается неизвестной. По данным источника, во время учений погода была благоприятной.
Отмечается, что вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из них потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, другой — примерно через двадцать пять минут.
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Екатерина Коршунова