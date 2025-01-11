Чёрные ящики самолёта Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до катастрофы

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Власти Южной Кореи извлекли бортовые самописцы («чёрные ящики») из разбившегося в аэропорту Муан самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Выяснилось, что они прекратили вести запись за четыре минуты до катастрофы.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство транспорта страны. Ранее директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван заявил, что специалисты расшифровали данные одного из самописцев с потерпевшего крушение воздушного судна, тогда как на расшифровку записи со второго потребуется больше времени из-за повреждений.
Выяснилось, что чёрные ящики перестали вести запись примерно за четыре минуты до того, как самолёт разбился при посадке в аэропорту Муан. Кроме того, в кабине перестали работать диктофоны. Чтобы выяснить причину прекращения ведения записи самописцами, будет проведено специальное расследование.
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.
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Выяснилось, что чёрные ящики перестали вести запись примерно за четыре минуты до того, как самолёт разбился при посадке в аэропорту Муан. Кроме того, в кабине перестали работать диктофоны. Чтобы выяснить причину прекращения ведения записи самописцами, будет проведено специальное расследование.
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.
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Александр Бойцов