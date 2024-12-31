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Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее

NYT: причиной авиакатастрофы в Корее стало фатальное стечение факторов
Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фатальное стечение обстоятельств стало причиной крушения пассажирского самолёта в Южной Корее. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что при расследовании появился вопрос к пилотам Boeing 737-800, которые с заметной спешкой совершали аварийное приземление. Председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона заявил, что при планировании посадки с невыпущенными шасси, пилоты обычно стараются выиграть время, чтобы избавиться от излишков топлива и предоставить экипажу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации.

Также фактором, привлекшим внимание экспертов, стала длина взлётно-посадочной полосы. Она составляла порядка 2800 метров, чего достаточно для посадки. Однако из-за ремонтных работ по её удлинению использовать можно было только около 2500 метров.



Кроме того, специалисты убеждены, что самолёт мог бы избежать трагедии, если бы не бетонное сооружение, в которое он врезался. Это была основа для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку. Однако, если бы эта конструкция не стояла на пути аварийно севшего самолёта или была бы более хрупкой, аварии можно было избежать.

В воскресенье самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс Бангкок – Муан пролетел мимо взлётно-посадочной полосы при посадке и врезался в ограждение. Самолёт смяло, после чего начался пожар. На борту находился 181 человек, из которых погибли 179. Россиян среди них не было.

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Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
#южная корея
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#специалисты
#рейсы
#авиа пилоты
WAFA: военные Израиля избили и арестовали шестерых детей на Западном берегу
31 декабря 2024, 06:18

Фото: iStock/CatEyePerspective

Военные Израиля в ходе рейда избили и арестовали шестерых детей на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
В издании указывают, что дети являлись членами лагеря Акбат Джабр, который находится к югу от Иерихона. Также военные провели рейд в городе Анабта, расположенном к востоку от Тулькарма. Там солдаты перекрыли дорогу и открыли стрельбу. В сообщении указывается о столкновениях с местными жителями.

К тому же израильские солдаты провели штурм города Аль-Хадер. Отмечается, что в ходе атаки военные использовали шумовые гранаты против мирных жителей. В итоге военные смогли занять два района города.

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#военные
#рейд
#солдаты
#дети
#израиль
#палестина
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ТАСС: самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 млн
31 декабря 2024, 05:23

Фото: iStock/Elena Chelysheva

По данным МВД, самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 миллионов рублей. Этим ведомство поделилось с ТАСС.
«Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила около 180 млн рублей», — пишут в агентстве.

При этом данный перевод осуществлялся без привлечения курьеров. В МВД уточнили, что раньше мошенники нацеливались на фактически имеющиеся деньги у граждан. Теперь преступники осуществляют полную координацию действий пострадавших, в которых граждане оформляют кредиты и займы. К тому же мошенники пытаются реализовать движимое и недвижимое имущество обманутых.

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#деньги
#мвд
#мошенники
#имущество
#кредиты
#преступники
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Суд Аргентины выдал ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу
31 декабря 2024, 05:10

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд Аргентины постановил выдать ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента республики Росарио Мурильо. Об этом сообщает ТАСС.
«После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека» — написал адвокат Дарио Ричарте на своей странице в соцсети X.

Данная реакция суда связана с расследованием в отношении представителей правительства Никарагуа по делу о нарушениях прав человека в стране. В ведомстве считают, что могут вызвать дипломатов на допрос, так как данное обвинение относится к универсальной юрисдикции.

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#арест
#розыск
#обвинение
#аргентина
#суд
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В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19
31 декабря 2024, 04:49

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

В уголовном деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19 человек. Об этом пишет ТАСС.
«Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медицинскую сестру столичной больницы и еще двух безработных женщин, пополнивших список фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек» — сообщает агентство.
Главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 года она организовала приюты для беременных, которые не хотели оставлять детей. Сообщницей Логиновой стала Наталья Патока. Подозреваемые организовывали уход за беременными, а также принимали у них роды. После девушки забирали детей и по подложным документам регистрировали их как своих собственных.

Число фигурантов ела пополняется за счет признательных показаний обвиняемых. Также их заявления подтверждаются заключением молекулярно-генетической экспертизы, документами из ЗАГС и медицинских учреждений.

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#суд
#больницы
#сизо
#торговля
#дети
#уголовное дело
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NYT: хакеры из Китая взломали систему Минфина США
31 декабря 2024, 00:57

Фото: iStock/filipfoto

Хакеры из Китая взломали систему Министерства финансов США. Об этом пишет The New York Times.
В газете уточняют, что хакеры смогли получить доступ к определенным рабочим системам казначейства и хранящейся там документации. В связи с этим систему отключили от сети для предотвращения доступа к ней. Власти США полагают, что таким образом смогли обеспечить сохранность данных. Минфин начало сотрудничество с ФБР для расследования произошедшего.

Данная атака является не единственной со стороны китайских хакеров. Ранее в Вашингтоне заявляли о перехвате телефонных разговоров политиков, в том числе одного из советников избранного президента США Дональда Трампа. В нападении подозреваются также взломщики из КНР. В издании предполагают, что в атаке виновны члены группировки Salt Typhoon, которая якобы сотрудничает с властями Китая.

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Baza: в Белгородской области полиция разыскивает троих дезертиров с оружием

Guardian: родителей убившего в школе 10 человек подростка осудили в Белграде

Трое мужчин задержаны за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину
#сша
#минфин
#хакеры
#атака
#китай
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Baza: в Белгородской области полиция разыскивает троих дезертиров с оружием
31 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Белгородской области сотрудники полиции разыскивают троих дезертиров, которые самовольно покинули позиции с оружием. Об этом сообщает Baza.
«Полиция Белгородской области разыскивает троих дезертиров, покинувших позиции с оружием», — пишут в telegram-канале.

На поиск дезертиров направлен личный состав регионального УМВД. Отмечается, что военные сбежали с автоматами 30 декабря. Ими оказались рядовые штурмовой роты Ярослав Р., Владислав Ю. и Хафиз И.

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#полиция
#военные
#белгородская область
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Guardian: родителей убившего в школе 10 человек подростка осудили в Белграде
30 декабря 2024, 22:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Приговор получили родители убившего десятерых человек подростка в Белграде, пишут обозреватели The Guardian. По их информации, отца осудили на 14 лет тюрьмы, а мать — на три года.
«Обвиняемый Владимир Кечманович признан виновным в совершении уголовных преступлений, связанных с тяжким преступлением против общественной безопасности и пренебрежением и жестоким обращением с несовершеннолетним. Обвиняемая Миляна Кечманович признана виновной в пренебрежении и жестоком обращении с несовершеннолетним», — сказано в судебном решении.
Гособвинение и защитники хотят обжаловать решение суда. Трагедия произошла весной прошлого года, когда 13-летний стрелок вошел в здание с оружием, застрелив охранника и девятерых учащихся.

Перед этим сообщалось, за что задержали троих мужчин в Клину.

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#уголовное дело
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Трое мужчин задержаны за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину
30 декабря 2024, 19:50

Фото: istockphoto/blinow61

Троих мужчин задержали за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину, проинформировали в региональном ГСУ СК. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.
«Фигуранты задержаны…» — сказано в сообщении.

Силовики добавили, что сначала монумент был осквернен подозреваемыми, а затем сожжен венок.

Перед этим стало известно о задержании актера театра и кино Алексея Яничева. Уточнялось, что у артиста нашли запрещенное вещество. Позже эксперты выяснили, что речь идет о кокаине. Мужчина признался, что наркотики принадлежат ему. Вес наркотиков не уточнялся.

Ранее на Яничева уже возбуждали уголовное дело.

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#криминал
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Стало известно о состоянии россиянки, проткнутой насквозь в Таиланде
Россиянка, проткнутая насквозь в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии
30 декабря 2024, 19:03

Фото: iStock/peterscode

Россиянка, которая попала в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей), хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.

Из-за сложных ранений россиянке требуются дорогостоящие лечебные процедуры.

ЧП произошло на острове Пхукет в воскресенье, 22 декабря. Супруги Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода на арендованном мопеде ехали по дороге, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер. Он сбил женщину с мопеда и насквозь пробил ей ногу.

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