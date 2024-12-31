Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее

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Фатальное стечение обстоятельств стало причиной крушения пассажирского самолёта в Южной Корее. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что при расследовании появился вопрос к пилотам Boeing 737-800, которые с заметной спешкой совершали аварийное приземление. Председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона заявил, что при планировании посадки с невыпущенными шасси, пилоты обычно стараются выиграть время, чтобы избавиться от излишков топлива и предоставить экипажу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации.
Также фактором, привлекшим внимание экспертов, стала длина взлётно-посадочной полосы. Она составляла порядка 2800 метров, чего достаточно для посадки. Однако из-за ремонтных работ по её удлинению использовать можно было только около 2500 метров.
Кроме того, специалисты убеждены, что самолёт мог бы избежать трагедии, если бы не бетонное сооружение, в которое он врезался. Это была основа для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку. Однако, если бы эта конструкция не стояла на пути аварийно севшего самолёта или была бы более хрупкой, аварии можно было избежать.
В воскресенье самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс Бангкок – Муан пролетел мимо взлётно-посадочной полосы при посадке и врезался в ограждение. Самолёт смяло, после чего начался пожар. На борту находился 181 человек, из которых погибли 179. Россиян среди них не было.
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Также фактором, привлекшим внимание экспертов, стала длина взлётно-посадочной полосы. Она составляла порядка 2800 метров, чего достаточно для посадки. Однако из-за ремонтных работ по её удлинению использовать можно было только около 2500 метров.
Кроме того, специалисты убеждены, что самолёт мог бы избежать трагедии, если бы не бетонное сооружение, в которое он врезался. Это была основа для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку. Однако, если бы эта конструкция не стояла на пути аварийно севшего самолёта или была бы более хрупкой, аварии можно было избежать.
В воскресенье самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс Бангкок – Муан пролетел мимо взлётно-посадочной полосы при посадке и врезался в ограждение. Самолёт смяло, после чего начался пожар. На борту находился 181 человек, из которых погибли 179. Россиян среди них не было.
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Анастасия Чинкова