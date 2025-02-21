«Чёрному морю не везёт»: В порту Новороссийска столкнулись два судна

Фото: istockphoto/Marina Denisenko
В грузовом порту Новороссийска столкнулись два морских судна — сухогруз и нефтеналивной танкер. К счастью, обошлось без пострадавших и, что также важно, — без ущерба экологии.
Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Краснодарского края. Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 21 февраля, на якорной стоянке в акватории порта. Причиной аварии стали погодные условия: дул ветер, близкий к штормовому, а на море было сильное волнение. К тому же, на одном из кораблей был несвоевременно запущен главный двигатель.
В результате судно NATIG-ALIYEV совершило дрейф на якорной цепи в сторону корабля BEGONIA-S. Произошёл так называемый «навал». Капитаны сухогруза и танкера сообщили, что NATIG-ALIYEV в столкновении не пострадал, а BEGONIA-S получила незначительные повреждения в носовой части. Кроме того, один из кораблей зацепился пером руля за якорную цепь другого. Растаскивать их пришлось с помощью буксиров.
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В результате судно NATIG-ALIYEV совершило дрейф на якорной цепи в сторону корабля BEGONIA-S. Произошёл так называемый «навал». Капитаны сухогруза и танкера сообщили, что NATIG-ALIYEV в столкновении не пострадал, а BEGONIA-S получила незначительные повреждения в носовой части. Кроме того, один из кораблей зацепился пером руля за якорную цепь другого. Растаскивать их пришлось с помощью буксиров.
«По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, суда целые, не тонут, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет», — указано в сообщении муниципального центра управления Геленджика.
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Александр Бойцов