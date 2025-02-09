Baza: В Ленобласти танкер со 130 тоннами мазута тонет после взрыва

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Танкер Koala тонет в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. На его борту находится около 130 тысяч тонн мазута.
В ночь на 9 февраля грузовое судно, ходящее в том числе и по Балтийскому морю под флагом Антигуа и Барбуды, находилось у третьего причала и уже готовилось к отплытию, сообщает телеграм-канал Baza. Внезапно в машинном отделении один за другим раздались несколько взрывов, после чего корабль начал тонуть.
Экипаж в составе 24 человек, среди которых четверо россиян, сумел благополучно эвакуироваться на берег, но машинное отделение начало затапливать водой. Около пяти часов утра стало ясно, что судно кормой село на мель. По предварительным данным, утечки нефтепродукта не наблюдается, но экстренные службы выставили вокруг корабля боновые заграждения. В результате происшествия никто не пострадал.
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Александр Бойцов