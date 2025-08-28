CNN: американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию
Американец инсценировал собственное утопление, чтобы сбежать от жены и троих детей к любовнице в Грузию. Об этом сообщает телеканал CNN.
45-летний Райан Боргвардт из Уотертауна пропал прошлым летом на озере Грин-Лейк. Его автомобиль и трейлер были найдены брошенными. После обращения семьи в полицию начались активные поиски. Через три недели спасатели нашли перевернутый каяк и спасательный жилет, а позже местный рыбак вытащил из воды и личные вещи мужчины, включая кошелек и водительское удостоверение.
В ходе расследования выяснилось, что за два месяца до исчезновения тот подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Он также перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов и прошел реверсивную вазэктомию. Эти действия указывали на его намерение исчезнуть.
Позже мужчина сам вышел на связь и рассказал, что перевернул каяк, доплыл до берега на надувной лодке, ночь проехал на электровелосипеде, а затем на автобусе покинул страну и через Торонто и Париж добрался до Тбилиси, где встретился с любовницей из Узбекистана. С ней он познакомился весной того же года в соцсетях.
Спустя три месяца полиция убедила американца вернуться в США. Суд приговорил его к 89 дням тюрьмы — именно столько времени ушло на поиски. Он также выплатил 30 тысяч долларов в качестве компенсации за расходы на поисковую операцию. В результате его жена развелась с ним весной 2025-го.
Читайте также: