В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу
Житель США попал в больницу с заражением головного мозга паразитами после того, как съел сырой бекон. Об этом информирует Unilad.
52-летний житель США обратился к врачам из-за продолжительных и сильных головных болей. После проведения МРТ специалисты были удивлены, обнаружив в мозге пациента образования. Дополнительные обследования выявили, что это кисты, содержащие личинки свиного цепня — возбудителя цистицеркоза.
Медики установили, что причиной заражения стали пищевые привычки пациента. Мужчина рассказал, что предпочитал употреблять бекон в слабо прожаренном виде, так как не любил хрустящую корочку.
После подтверждения диагноза пациент провел некоторое время в отделении интенсивной терапии, где ему провели лечение для уменьшения отека мозга.
