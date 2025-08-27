В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу

27 августа 2025, 19:43

Unilad: в мозге мужчины завелись паразиты из-за употребления сырого бекона

Фото: iStock/sergeyryzhov

Житель США попал в больницу с заражением головного мозга паразитами после того, как съел сырой бекон. Об этом информирует Unilad.