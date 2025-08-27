Достижения.рф

В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу

Unilad: в мозге мужчины завелись паразиты из-за употребления сырого бекона
Фото: iStock/sergeyryzhov

Житель США попал в больницу с заражением головного мозга паразитами после того, как съел сырой бекон. Об этом информирует Unilad.



52-летний житель США обратился к врачам из-за продолжительных и сильных головных болей. После проведения МРТ специалисты были удивлены, обнаружив в мозге пациента образования. Дополнительные обследования выявили, что это кисты, содержащие личинки свиного цепня — возбудителя цистицеркоза.

Медики установили, что причиной заражения стали пищевые привычки пациента. Мужчина рассказал, что предпочитал употреблять бекон в слабо прожаренном виде, так как не любил хрустящую корочку.

После подтверждения диагноза пациент провел некоторое время в отделении интенсивной терапии, где ему провели лечение для уменьшения отека мозга.

Екатерина Коршунова

