Упавшее дерево раздавило отдыхающую в палатке у озера женщину

27 августа 2025, 19:54

Bild: Дуб раздавил отдыхающую в палатке сотрудницу детского лагеря в Германии

Фото: iStock/aga7ta

Жизнь вожатой детского лагеря оборвалась во время ночевки у водоема в Германии. Об этом информирует Bild.