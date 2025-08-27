Упавшее дерево раздавило отдыхающую в палатке у озера женщину
Жизнь вожатой детского лагеря оборвалась во время ночевки у водоема в Германии. Об этом информирует Bild.
Инцидент случился около трех часов ночи 26 августа на побережье озера Белер. В этот момент 25-летняя сотрудница кемпинга «Адлерхорст» и ее друзья спали в палатках. Внезапно на зону отдыха обрушился огромный дуб, который раздавил женщину. Еще один человек получил незначительные травмы.
В лагере отдыхало около 60–80 подростков от 12 до 17 лет. Несчастье произошло накануне их отъезда. Полиция сообщила, что дети не сразу узнали о происшествии и проснулись только после прибытия экстренных служб. Врачи констатировали смерть вожатой. Подросткам оказали психологическую поддержку, а родителям рекомендовали как можно скорее забрать их домой.
Расследование ведется следственными органами и прокуратурой. Причины падения дерева пока неизвестны.
