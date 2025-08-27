«Вышел и исчез»: Школьник пропал после поездки с незнакомцем из BlaBlaCar

27 августа 2025, 20:02

Подросток из Подмосковья бесследно исчез после поездки с незнакомцем на BlaBlaCar

Фото: Istock/Kerkez

17-летний подросток из Солнечногорска пропал без вести после поездки через сервис каршеринга BlaBlaCar. Подробности исчезновения парня сообщает SHOT.