«Вышел и исчез»: Школьник пропал после поездки с незнакомцем из BlaBlaCar
17-летний подросток из Солнечногорска пропал без вести после поездки через сервис каршеринга BlaBlaCar. Подробности исчезновения парня сообщает SHOT.
Установлено, что водитель, который перевозил юношу, сообщил, что высадил его в городе Аксай Ростовской области вечером накануне исчезновения. На вопрос родственников, почему он принял заказ от несовершеннолетнего пассажира, мужчина ответил, что подросток объяснил поездку визитом к родственникам.
Однако, по заявлению семьи пропавшего, в Ростовской области у них нет близких, и цель его поездки остаётся невыясненной. Последний раз связь с ним поддерживала его девушка, которая отметила, что их разговор постоянно прерывался из-за проблем со связью. После этого телефон молодого человека перестал выходить на связь. Правоохранители проверяют версию с мошенниками. Поисковые работы не прекращаются.
Читайте также: