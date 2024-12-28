CNN: может произойти катастрофа из-за роста космического мусора на орбите Земли

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Профессор Аризонского университета Вишну Редди заявил, что ученые опасаются возможной катастрофы из-за роста космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает CNN.
«Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — поделился с телеканалом эксперт.
По словам Редди, сейчас ученые обеспокоены синдромом Кесслера. Этот гипотетический процесс представляет собой полную непригодность орбиты Земли для спутников.
Гипотеза подразумевает столкновение двух космических объектов, от которых на орбите появится множество осколков. Они будут ударятся о другие объекты, породив эффект домино и в конечном счете околоземное пространство заполнится огромным числом космического мусора.
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