CNN: при стрельбе в школе штата Джорджия погибли 4 человека, еще 30 пострадали

Фото: iStock/tiero
В одной из школ штата Джорджия произошла стрельба, погибли 4 человека и еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все произошло в учреждении вблизи города Уиндер в округе Барроу.
«Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе <…> в Джорджии», — указано в материале.Бюро расследований штата сообщило, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении.
По данным телеканала, задержанному столько же лет, сколько и учащимся, однако пока неизвестно, учился ли он именно в этой школе.
Читайте также:
Стало известно, чем Трамп приводит в ужас гостей острова педофила Эпштейна
Хвастался деньгами и был найден со следами пыток: новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде
Сотрудник отеля пробрался в номер к спящей девушке и потрогал ее за грудь
Данил Пономарев