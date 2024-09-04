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CNN: при стрельбе в школе штата Джорджия погибли 4 человека, еще 30 пострадали

04 сентября 2024, 21:51
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В одной из школ штата Джорджия произошла стрельба, погибли 4 человека и еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все произошло в учреждении вблизи города Уиндер в округе Барроу.
«Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе <…> в Джорджии», — указано в материале.
Бюро расследований штата сообщило, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении.



По данным телеканала, задержанному столько же лет, сколько и учащимся, однако пока неизвестно, учился ли он именно в этой школе.

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#стрельба
#больница
#полиция
Подозреваемого в шпионаже для РФ кита Хвальдимира могли застрелить в Норвегии
04 сентября 2024, 21:35

Фото: istock/alazor

Кита-белуху по кличке Хвальдимир, которую подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли застрелить в Норвегии. Об этом сообщают зоозащитные организации OneWhale и NOAH, которые добиваются возбуждения уголовного дела из-за случившегося.
«Любимого «кита-шпиона» Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — указано в публикации OneWhale в соцсетях.
По их информации, разные ветеринары, биологи и баллистики изучили травмы на теле Хвальдимира и заявили, что он погиб из-за стрельбы.

Напомним, эту белуху поймали норвежские рыбаки весной 2019 года. На пряжке надетой на нее сбруи нашли логотип фирмы из Санкт-Петербурга, после чего СМИ стали спекулировать на том, что кит — шпионит в пользу России и даже дали ему имя Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — «кит» и имени президента России). Неделю назад, 31 августа 2024 года, кита нашли мертвым.

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В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб
04 сентября 2024, 21:02

Фото: istockphoto/cyano66

В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указано в сообщении.
«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает издание.
Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии.

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#сша
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#белоруссия
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#александр лукашенко
#рф
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Летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьево с отказом тяги
04 сентября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Sitikka

Борт Boeing-787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в подмосковном аэропорту «Шереметьево» из-за отказа автомата, отвечающего за тягу. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
«Самолет Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в 18.36 мск в связи с отказом автомата тяги», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, готовился совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление, воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы.

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#хабаровск
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В Крыму осудят женщину за теракт с попыткой поджога машины с символом Z
04 сентября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Крыму будут судить жительницу Брянской области за теракт с попыткой поджога машины, на которую был нанесен символ Z. Об этом сообщила прокуратура полуострова в беседе с Лента.ру. Женщине вменяют государственную измену, покушение на теракт и обучение в целях терроризма, указано в материале.
По данным издания, в ноябре прошлого года женщина приехала в Крым, получив соответствующее задание от СБУ и пройдя видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. Следователи полагают, что она смастерила две самодельные ручные гранаты, которыми хотела сжечь автомобиль с символом Z, однако была задержана сотрудниками ФСБ.

Дело жительницы Брянской области будет рассматривать Южный окружной военный суд.

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Таможенники нашли полчища живых муравьев в двух посылках из Таиланда в Москву
04 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Witold Siekierzynski

Полчища живых муравьев в двух посылках из Таиланда в Москву обнаружили российские таможенники, сообщила пресс-служба ведомства. Насекомые были в пробирках.
«Несколько тысяч живых муравьев обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в двух посылках из Таиланда. Они были адресованы в Москву», — прокомментировали в Федеральной таможенной службе.
Отмечено, что по документам в посылках были игрушки для детей, а также печенье. Груз возвращен отправителю.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина отказалась знакомиться с настойчивым агрессором, за что получила удар ножом. Инцидент происходил в ночное время суток.

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#насекомые
#таиланд
#москва
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«Это было по видеосвязи»: отец свесил за футболку сына-инвалида из окна 10 этажа, приревновав жену
04 сентября 2024, 19:06

Фото: iStock/dragana991

В ноябре 2021 года 43-летняя Татьяна вместе со своей 12-летней дочерью Лизой приехала в Санкт-Петербург на долгожданную встречу с мужем, который проживал в северной столице из-за своей работы. Вместе с ним жил младший сын семейства – десятилетний Костя, имеющий инвалидность. За несколько часов до встречи обезумевший супруг позвонил Татьяне по видеосвязи. На экране женщина увидела, как ее муж держит своего сына-инвалида за футболку, свесив его с десятого этажа. О том, что произошло в тот роковой вечер расскажет редакция «Радио 1».

Долгожданная встреча с супругом и страшный видеозвонок


«Мы уже несколько лет живем в разных городах, Слава уехал в Петербург ради работы, устроился сварщиком и отправлял нам деньги», — рассказала Татьяна «КП-Петербург».

Из-за особенностей со здоровьем младший сын Костя проживает с отцом. Мальчик проходит курс лечения и учится в школе-интернате для слепых и слабослышащих. В конце ноября Татьяна с дочерью должны были приехать навестить главу семейства. Однако на вокзале он их не встретил, а когда женщина позвонила ему, заметила, что муж находится в «подвыпившем состоянии».

«В итоге, около полуночи нас забрал его брат, с которым мы до этого никогда не встречались — просто знали, что он живет в Петербурге. У нас с Лизой не было даже денег на проезд. Брат Вячеслава отвез нас к себе домой. Когда муж знал, что мы у его брата, сказал, что приедет к нам. Я ответила, что не нужно никуда приезжать, встретимся завтра, когда он протрезвеет. Тогда он заявил, что в таком случае выйдет в окно. Брат Славы пошутил: «Когда долетишь до низа — позвони». Эта шутка не понравилась Вячеславу. Он ответил, что выйдет из окна вместе с сыном», — рассказала Татьяна.

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Вывесил сына в окно десятого этажа


В момент телефонного разговора 10-летний Коля спал. Отец резко скинул его с кровати и поволок за собой. Мальчик пытался схватиться за простыню и все, что попалось под руку, но Вячеслав потянул его к окну. Затем он перевесил сына через окно десятого этажа и некоторое время держал за футболку, прежде чем затащить обратно.

«Это все происходило по видеосвязи, я не смогла смотреть и отвернулась от экрана, сразу позвонила в полицию», — сообщила женщина.

Трагедии удалось избежать. Вскоре мужчина занес сына в квартиру. Татьяна предполагает, что такое неадекватное поведение мужа могло быть связано с ревностью.

Проблемы с запрещенными веществами


По словам Татьяны, проблемы с алкоголем у её мужа начались давно. Он не раз проходил курс кодирования, но вскоре снова возвращался к спиртному. Однако в тот день, по мнению Татьяны, причиной всех бед стал не алкоголь. Она давно замечала, что Вячеслав тратит большие суммы денег на что-то непонятное.

Против Вячеслава было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

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Три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом
Гладков: Три человека погибли при обстреле ВСУ Новой Таволжанки
04 сентября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Жизни трех человек унес обстрел со стороны боевиков ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, пишет глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что у одного человека зафиксировано непроникающее ранение груди, живота и головы, а у другого — ранения спины, предплечья и ног, их госпитализировали.

Украинские неонацисты регулярно атакуют приграничные российские территории. Радикалы выбирают в качестве целей ни в чем не повинных гражданских.

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#вячеслав гладков
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Брак с грузином привел к убийству 14-летней жены: как мать продала дочь «за овец» и лишилась ее
04 сентября 2024, 19:02

Фото: istock/ASphotowed

Брак 14-летней Айтадж Шахмаровой из Грузии завершился трагически. Ее родная мать насильно выдала дочь замуж за мужчину, который вдвое старше ее. На момент событий матери было всего 28 лет. За что мужчина расправился с юной супругой расскажет редакция «Радио 1».

Похищение грузинской невесты


За два месяца до трагедии 14-летнюю девочку похитили из села Усеинкенди в Дманисском районе Грузии. Ее учеба в школе была завершена, и все знали, что Айтадж «вышла замуж». Ожидалось, что она будет слушаться мужа и выполнять домашние обязанности: готовить, стирать и убирать, однако несовершеннолетняя не была согласна с выбором матери и всячески стремилась совместной жизни избегать.

Айтадж уходила из дома супруга неоднократно, но родные всегда возвращали ее обратно. Все знали о том, что девочку заставили выйти замуж, но это воспринималось как традиция, частное дело семьи, и никто не считал нужным вмешиваться.

На браке настаивала мать девочки, которая нашла состоятельную семью и не чуралась выдать дочь замуж за слишком взрослого мужчину.

«Она продала дочь за овец. Отдала ее старику, который лишил ее жизни», — говорят жители села.

Фото: istock/IndiaUniform

Убийство невестки в Грузии


В начале октября 2023 года Айтадж вновь попыталась сбежать, но ее муж, разъяренный этим, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья и убил девушку.

Муж Айтадж был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал Садыкова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство члена семьи с отягчающими обстоятельствами, незаконное лишение свободы, половые сношения с несовершеннолетней до 16 лет и незаконное хранение оружия. Мать девочки была осуждена на несколько лет в колонии за принуждение к браку.

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#похищение
#грузия
#девушка
#насилие
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Стало известно, чем Трамп приводит в ужас гостей острова педофила Эпштейна
Mirror: посетители острова Эпштейна боятся, что Трамп обнародует их имена
04 сентября 2024, 19:02

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Влиятельные и известные люди, которые в свое время посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и умер за решеткой, боятся, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может обнародовать их имена. Об этом пишет газета Mirror.
«Люди очень нервничают <...> Они сейчас будут в слепой панике <...> Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены», — приводит газета слова одной из женщин, пострадавшей от рук Эпштейна.
По информации издания, среди тех влиятельных особ, о пребывании которых на острове Эпштейна известно Трампу, есть люди из Великобританиии.

Ранее сообщалось, что в деле Эпштейна фигурировал экс-президент США Билл Клинтон, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.

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