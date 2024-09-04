Сотрудник отеля пробрался в номер к спящей девушке и потрогал ее за грудь

Фото: istock/fizkes
В Паттайе, Таиланд, произошел шокирующий инцидент: сотрудник гостиницы тайком проник в номер, где спала девушка со своим возлюбленным, и коснулся ее обнаженной груди. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Пострадавшая, 20-летняя девушка, известная в социальных сетях под ником Белль, рассказала, что вместе с бойфрендом вернулась поздно вечером 31 августа после концерта в центре города. Пара решила провести ночь в местном бунгало, арендовав номер в гостинице.
Около 4:30 утра Белль, спавшая обнаженной, внезапно проснулась от чьих-то прикосновений. Сначала она подумала, что это ее бойфренд, но, открыв глаза, была шокирована, увидев над собой сотрудника гостиницы, который трогал ее за грудь.
В панике девушка потребовала объяснений, но мужчина, казалось, не воспринял ее слова всерьез и предложил выйти обсудить ситуацию снаружи. Белль немедленно разбудила своего возлюбленного, и пара направилась в администрацию отеля, чтобы разобраться в случившемся. Девушка также зафиксировала инцидент на видео.
Несмотря на возмущение, в администрации отеля отказались признать серьезность происшествия, лишь извинившись за то, что сотрудник вошел в номер без разрешения, объяснив это тем, что якобы не смог достучаться.
История Белль вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи критиковали гостиницу за недостаточные меры безопасности и неадекватную реакцию на инцидент. Многие призвали администрацию усилить меры по защите постояльцев и обеспечить надлежащую безопасность гостей.
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Около 4:30 утра Белль, спавшая обнаженной, внезапно проснулась от чьих-то прикосновений. Сначала она подумала, что это ее бойфренд, но, открыв глаза, была шокирована, увидев над собой сотрудника гостиницы, который трогал ее за грудь.
В панике девушка потребовала объяснений, но мужчина, казалось, не воспринял ее слова всерьез и предложил выйти обсудить ситуацию снаружи. Белль немедленно разбудила своего возлюбленного, и пара направилась в администрацию отеля, чтобы разобраться в случившемся. Девушка также зафиксировала инцидент на видео.
Несмотря на возмущение, в администрации отеля отказались признать серьезность происшествия, лишь извинившись за то, что сотрудник вошел в номер без разрешения, объяснив это тем, что якобы не смог достучаться.
История Белль вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи критиковали гостиницу за недостаточные меры безопасности и неадекватную реакцию на инцидент. Многие призвали администрацию усилить меры по защите постояльцев и обеспечить надлежащую безопасность гостей.
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Елена Перлова