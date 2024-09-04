Хвастался деньгами и был найден со следами пыток: новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде

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3 сентября появилась информация о том, что в южном районе туристического острова Пхукет было обнаружено тело гражданина России. По характеру повреждений стало ясно, что смерть носит насильственный характер. О странных обстоятельствах гибели россиянина в Таиланде и неожиданных заявлениях его супруги расскажет редакция «Радио 1».
Кем оказался убитый в Таиланде россиянин
Личность погибшего удалось быстро установить благодаря документам, найденным в сумке рядом с телом. Им оказался 27-летний Илья Орлов, житель Нижнего Тагила. В сумке также были документы на женщину, предположительно, его супругу. Семья Орловых переехала в Таиланд около года назад. По словам знакомых, Илья добился успеха в интернет-бизнесе и решил начать новую жизнь за границей. Вместе с ним в поездку отправились его жена и маленькая дочь.
Знакомые Ильи утверждают, что он любил делиться своими успехами и хвастался способностью зарабатывать деньги, никогда не скрывая, что у него достаточно средств.
«Он очень любил хвастаться своими деньгами. Мне кажется, он просто оказался не в том месте и не с теми людьми, и это привело к печальным последствиям», — отметил одноклассник Ильи в интервью «КП-Екатеринбург».
Следы пыток на теле россиянина
Травмы на теле убитого свидетельствуют о том, что перед смертью он мог подвергаться пыткам: обнаружены синяки, раны и порезы рук до костей. В настоящее время местные правоохранительные органы занимаются расследованием этого инцидента и пытаются установить подозреваемых.
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Заявления супруги убитого россиянина
Полиция допросила жену Орлова, которая сообщила о наличии у него психических проблем. Она отметила, что муж ранее высказывал мысли о самоубийстве и даже просил её поддержать его в этом решении.
Версии следствия
Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.
Согласно информации от полиции Пхукета, обстоятельства смерти Орлова остаются неясными. На месте, где было найдено тело, следователи не обнаружили крови и не смогли найти орудие преступления. Существует предположение, что мужчину могли убить в одном месте, а затем перенести его тело в канаву.
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Анастасия Хохлова