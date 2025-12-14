Стрелки открыли огонь по людям на пляже в Сиднее
Неизвестные устроили стрельбу по отдыхающим на пляже Бонди в Сиднее. Об этом 14 декабря написал телеканал CNN.
Полиция призвала людей немедленно укрыться в безопасном месте и избегать района происшествия. В заявлении, опубликованном на странице правоохранительных органов в соцсети X (бывший Twitter), отмечается, что силовики реагируют на «развивающийся инцидент».
По данным The Guardian, двоих подозреваемых уже задержали, однако полицейская операция на пляже продолжается.
Сообщается о десяти погибших, среди которых есть дети и сотрудник полиции. По имеющейся информации, целью нападения могло стать мероприятие, посвящённое Хануке, которое, как предполагают источники, готовилось в течение нескольких месяцев.
Власти также призвали жителей не покидать свои дома.
