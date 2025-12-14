Стрелки открыли огонь по людям на пляже в Сиднее

14 декабря 2025, 12:28

CNN: Стрелки открыли огонь по людям на пляже Бонди в Сиднее

Фото: istockphoto/naveebird

Неизвестные устроили стрельбу по отдыхающим на пляже Бонди в Сиднее. Об этом 14 декабря написал телеканал CNN.