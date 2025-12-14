Достижения.рф

В Хабаровске мужчина выстрелил таксисту в голову

Mash: Житель Хабаровска выстрелил таксисту в голову в центре города
В Хабаровске пассажир такси выстрелил водителю в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



По словам очевидцев, шофер подъехал к бару «Густав» на улице Ленина и попросил клиента немного подождать, пока рядом стоящий автомобиль освободит проезд. Заказчик, как утверждается, отреагировал агрессивно: начал кричать и вести себя странно. После этого таксист отказался везти его по маршруту.

Тогда нападавший достал травматический пистолет и выстрелил пострадавшему в голову. Пуля прошла по касательной, задев мягкие ткани, а также разбила лобовое стекло машины. После инцидента таксист уехал, при этом клиент, по данным канала, продолжил стрелять по авто.

Медики оценили травмы как неопасные. Водитель такси обратился в полицию.

Никита Кротов

