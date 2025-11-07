CNN: военные на базе в США отравились неизвестным порошком после визита Трампа
На военную базу в американском штате Мэриленд доставили пакет с неизвестным порошком. После его вскрытия несколько человек госпитализировали, информирует телеканал CNN, ссылаясь на командование и источники, осведомленные о ходе расследования.
В заявлении военной базы «Эндрюс», где в среду находился президент США Дональд Трамп, сообщается, что после открытия кулька было эвакуировано одно из зданий.
Источник рассказал о госпитализации нескольких человек, находившихся рядом с посылкой, содержащей белый порошок, в момент её вскрытия.
По информации другого ресурса, предварительный полевой тест, проведенный командой по работе с опасными материалами (HAZMAT), не обнаружил никаких угроз, однако расследование продолжается. Следователи также анализируют материалы с политической пропагандой, найденные в пакете.
Читайте также: