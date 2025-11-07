CNN: военные на базе в США отравились неизвестным порошком после визита Трампа

07 ноября 2025, 08:01

Фото: iStock/dangutsu

На военную базу в американском штате Мэриленд доставили пакет с неизвестным порошком. После его вскрытия несколько человек госпитализировали, информирует телеканал CNN, ссылаясь на командование и источники, осведомленные о ходе расследования.