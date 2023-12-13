Минобороны: Войска РФ уничтожили цеха по сборке и ремонту украинских БПЛА

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Российские военные нанесли серию комбинированных ударов по военной инфраструктуре Украины. В результате было нанесено огневое поражение цехам, где проводилась сборка и ремонт беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кроме цехов по производству и ремонту дронов, за сутки удалось поразить три склада боеприпасов, хранилище горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живую силу и боевую технику противника в 118 районах.
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Александр Бойцов