«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке

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В подконтрольном Киеву городе Снегирёвка прозвучал взрыв. Об этом сообщает «Общественное».
«В Снигиревке Николаевской области раздался взрыв, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта», - пишет украинское издание в Телеграм-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины, и также в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.
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