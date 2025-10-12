Corriere della Sera: Мужчина помочился на алтарь собора Святого Петра в Ватикане
В Ватикане мужчина справил нужду прямо на алтарь в базилике Святого Петра. Об этом пишет Corriere della Sera.
По информации издания, злоумышленник пробрался через контрольно‑пропускные пункты, поднялся на алтарь исповеди под бронзовым балдахином работы Джан Лоренцо Бернини и помочился «под изумленными взглядами сотен туристов».
Нарушителя немедленно задержали сотрудники жандармерии в штатском и выдворили с территории. Как сообщает СМИ, о случившемся проинформировали папу Льва XIV, которого потрясло происшествие.
Ранее, 25 января, в Мельбурне вандалы повредили две исторические статуи: одна из них — памятник Джону Бэтману — оказалась расколота пополам. Также хулиганы осквернили монумент, посвящённый героям Австралийского и новозеландского военного корпуса. Его облили красной краской и исписали словами «верните земли» и «колония падет».
