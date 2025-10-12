В Люберцах задержали женщину, ударившую ножом мужчину во время конфликта
В Люберцах женщина во время ссоры нанесла мужчине ножевое ранение. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МВД России по Московской области.
По информации ведомства, в дежурную часть Томилинского отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1974 года рождения с телесными повреждениями.
По предварительным сведениям, в квартире одного из домов в посёлке Октябрьский между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого она нанесла оппоненту ножевое ранение.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница 1973 года рождения. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время женщина находится под стражей.
