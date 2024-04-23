Cотрудница МФЦ отправилась в колонию за продажу должностей в Госдуме

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Московский суд приговорил бывшую сотруднику МФЦ к трем годам колонии за мошенничество с трудоустройством в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Женщина убедила свою знакомую в том, что имеет связи во властных структурах и может помочь ей трудоустроиться, но взамен попросила у нее 6 млн рублей. После того, как знакомая сотрудницы МФЦ передала деньги последней, оказалось, что никаких связей у злоумышленницы нет и помочь с работой она не сможет.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Согласно приговору суда, экс-сотруднице МФЦ предстоит отбывать три года в местах лишения свободы.
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Анастасия Хохлова