Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест второму фигуранту дела о подрыве машины экс-агента Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова до 12 июня. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Ивана Паскаря обвиняют по статье 30 часть 3 и пункту «е» часть 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на совершение теракта») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
По версии следствия, Паскаря перевозил на своем автомобиле самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было активировано.
12 апреля днем во дворе дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший Прозорову. Взрыв произошел при вставлении ключа в замок зажигания. Прозоров получил ранения и заявил, что не сомневается в причастности украинских властей и спецслужб к инциденту.
Подозреваемого в подрыве задержали 16 апреля. ФСБ сообщила, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Следствие утверждало, что ему было передано задание по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Дело возбудили по тем же статьям, по которым обвиняют и Паскаря. Головченко был арестован 18 апреля.
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По версии следствия, Паскаря перевозил на своем автомобиле самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было активировано.
12 апреля днем во дворе дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший Прозорову. Взрыв произошел при вставлении ключа в замок зажигания. Прозоров получил ранения и заявил, что не сомневается в причастности украинских властей и спецслужб к инциденту.
Подозреваемого в подрыве задержали 16 апреля. ФСБ сообщила, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Следствие утверждало, что ему было передано задание по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Дело возбудили по тем же статьям, по которым обвиняют и Паскаря. Головченко был арестован 18 апреля.
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Артем Кузьмин