Cпасатели достали 80-летнюю бабушку из расщелины между скалами

23 февраля 2026, 00:12

В Турции спасатели вытащили из расщелины между скалами пропавшую 80-летнюю бабушку

Фото: iStock/sudok1

В Турции спасатели вызволили из расщелины между скалами 80-летнюю женщину. Ее поиски длились почти сутки, сообщила газета Hürriyet.