Cпасатели достали 80-летнюю бабушку из расщелины между скалами
В Турции спасатели вызволили из расщелины между скалами 80-летнюю женщину. Ее поиски длились почти сутки, сообщила газета Hürriyet.
В субботу утром пенсионерка ушла пасти коз в районе Серик провинции Анталья, однако к вечеру она не вернулась домой. Её сын Месут забил тревогу и обратился к властям. К поискам приступили спасатели управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и жандармы. Те нашли стадо, но женщины рядом не было.
Поиски продолжались всю ночь с небольшим перерывом. На рассвете спасатели услышали чей-то голос. Они обнаружили пенсионерку в трех километрах от дома — пострадавшая застряла в расщелине между скалами и не могла выбраться самостоятельно.
Спасательная операция заняла около часа, однако в результате женщину успешно извлекли. Ее госпитализировали с переломами ног. Сейчас пенсионерка идет на поправку, ее жизни ничто не угрожает.
