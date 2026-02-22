В Подмосковье маленькая девочка попала под колеса и погибла, катаясь на «ватрушке» за машиной
Ирина Волк: Маленькая девочка погибла при катании на тюбинге за машиной в Мытищах
В Подмосковье девочка погибла, катаясь на тюбинге, привязанном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем официальном Telegram-канале.
Трагедия произошла в деревне Румянцево городского округа Мытищи. Сорокалетний водитель катал двух детей на «ватрушках», закреплённых за автомобилем. Девочка 2017 года рождения попала под колёса и получила смертельные травмы. Мужчину направили на медицинское освидетельствование.
«Сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в публикации.Волк напомнила, что кататься на тюбингах разрешено только в специально оборудованных местах. Привязывать «ватрушки» к машине или другой технике категорически запрещено.
12 февраля «Радио 1» передавало, что в Новосибирске обнаружили тело ребёнка, провалившегося под лёд во время катания на тюбинге. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).