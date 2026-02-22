В Подмосковье маленькая девочка попала под колеса и погибла, катаясь на «ватрушке» за машиной

22 февраля 2026, 23:56

Ирина Волк: Маленькая девочка погибла при катании на тюбинге за машиной в Мытищах

Фото: iStock/Andrei Lavrinov

В Подмосковье девочка погибла, катаясь на тюбинге, привязанном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем официальном Telegram-канале.





Трагедия произошла в деревне Румянцево городского округа Мытищи. Сорокалетний водитель катал двух детей на «ватрушках», закреплённых за автомобилем. Девочка 2017 года рождения попала под колёса и получила смертельные травмы. Мужчину направили на медицинское освидетельствование.





«Сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в публикации.