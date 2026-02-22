Дмитрий Маликов признался, что уже снимался ведущим «Модного приговора»
Певец Дмитрий Маликов сообщил в беседе с «Беспощадным пиарщиком», что уже успел попробовать себя в роли ведущего популярной программы «Модный приговор».
По его словам, с ним сняли два тестовых выпуска, однако контракт на постоянную работу пока не подписан.
Артист признался, что участие в проекте стало для него новым опытом, а окончательное решение продюсеры ещё не приняли — у него есть конкуренты на эту позицию.
Маликов отметил, что съёмочный процесс оказался куда тяжелее, чем кажется зрителям по ту сторону экрана. За один день команда успевает записать сразу четыре выпуска, а рабочий день может длиться с десяти утра практически до полуночи.
По словам певца, постоянная работа под яркими софитами и длительные съёмки серьёзно выматывают, поэтому для такой занятости нужна сильная мотивация. Несмотря на это, артист не исключает, что готов принять предложение, если сотрудничество всё-таки состоится.
