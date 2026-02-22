Дворник на лету поймал выпавшего с седьмого этажа мальчика в Питере и попал на видео
В Санкт-Петербурге дворник поймал пятилетнего мальчика, который 22 февраля сорвался с седьмого этажа. Мужчина сумел подхватить несовершеннолетнего перед самым ударом о землю, передают «Известия» со ссылкой на свой источник.
Инцидент произошёл на Петрозаводской улице в Петроградском районе. Ребёнок играл у открытого окна, и дворник, заметив опасность, крикнул ему, чтобы тот отошёл. Мальчик не послушался и вскоре сорвался, но успел зацепиться за карниз. По словам консьержки, он провисел довольно долго и пытался забраться обратно.
Когда силы покинули ребёнка, дворник подхватил его на лету. Он заранее встал под окнами, готовясь к худшему. В материале «Известий» опубликовали кадры инцидента. По клипу видно, что мальчик летел головой вниз, а его спаситель, ловя ребенка, крепко прижал того к себе, стараясь сгладить удар от падения.
В результате падения никто не погиб. Предварительно, дворник сломал себе кисть и ребра, а мальчик получил переломы и травму внутренних органов. Обоих госпитализировали. Несовершеннолетний находится в реанимации в стабильном состоянии.
Читайте также: