Дворник на лету поймал выпавшего с седьмого этажа мальчика в Питере и попал на видео

22 февраля 2026, 23:23

В Петербурге дворник поймал выпавшего с седьмого этажа мальчика перед ударом о землю

Фото: iStock/MariaDubova

В Санкт-Петербурге дворник поймал пятилетнего мальчика, который 22 февраля сорвался с седьмого этажа. Мужчина сумел подхватить несовершеннолетнего перед самым ударом о землю, передают «Известия» со ссылкой на свой источник.