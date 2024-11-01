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«Да заберите эту гражданству»: мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска

Мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска
Фото: iStock/Pavel Starikov

Фото: iStock/Pavel Starikov

Мигрант-уклонист из Узбекистана, лишённый гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в миграционном отделе полиции в Томске, когда ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 30-летний Махмуджон Мабубзода принял присягу гражданина РФ 28 августа. После этого он должен в течение двух недель встать на первичный воинский учёт. Однако мужчина месяц не приходил за паспортом, а в военкомат так и не явился, объясняя это тем, что там большие очереди.

За это его лишили гражданства РФ, о чем и сообщили в миграционном отделе, добавив, что ему необходимо вернуться в Узбекистан. Тогда он начал ругаться, плакать и бросать документы. Тогда ему предложили быстро решить вопрос, подписав контракт с Минобороны РФ. Однако он отказался и убежал со словами: «Да заберите эту гражданству».



Через пару часов он вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.

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На вокзале сербского Нови-Сада при обрушении козырька погибли восемь человек
01 ноября 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Alessandro2802

В сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырёк здания железнодорожного вокзала. В результате падения конструкции погибли восемь человек, ещё четверо получили тяжёлые увечья.
Об этом на брифинге рассказал журналистам глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, восемь тел погибших уже извлечено из-под обломков. Двое пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжёлом состоянии. У него сильно повреждена одна нога, которую придётся ампутировать. Кроме того, под завалами находятся ещё два человека, добавил министр. С ними установлен контакт, сейчас спасатели пытаются добраться до них и освободить.

Глава МВД уточнил, что в разборе обломков рухнувшей 50-метровой конструкции участвуют около 80 спасателей и множество различной техники. Но всё равно работа серьёзная и на неё требуется время. На месте также работают бригады скорой помощи и пожарные. В Нови-Сад выехал президент Сербии Александр Вучич.

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Парень дочери депутата Госдумы вынес из квартиры драгоценностей на миллион рублей
Семью экс-мэра Оренбурга обокрали на миллион рублей
01 ноября 2024, 17:58

Фото: iStock/PTG PRO

Семью бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрали на миллион рублей. Выяснилось, что это был молодой человек дочери чиновника.
Как сообщает Telegram-канал Baza кражу первой заметила супруга экс-мэра, которая во время сборов в гости недосчиталась колец из белого золота с бриллиантами. Вернувшись домой она решила пересчитать все драгоценности и поняла, что пропало намного больше.

Сначала женщина заподозрила в шалости младших детей, но когда они сказали, что не брали украшение, взгляд упал на молодого человека дочери – 19-летнего Максима.

Сначала парень долго отрицал кражу, но затем сознался, что сделал это вынужденно. По его рассказу, он устроил ДТП с дорогим автомобилем, и ему нужны были средства для компенсации ущерба. Помимо драгоценностей он украл пару швейцарских часов и мобильный телефон.

Когда о краже узнал сам Владимир Ильиных, он вместе с женой и парнем отправился в «Москву-Сити», где якобы находится мужчина, которому было передано награбленное. Однако его там не оказалось.

Тогда Максим начал умолять не писать заявление в полицию. К делу подключился его отец, и им даже удалось компенсировать часть украденного. Однако затем они оба пропали и не выходили на связь.

После этого 26 октября жена экс-мэра Оренбурга всё же написала заявление в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Семья Ильиных посчитала, что ущерб составил 935 тысяч рублей.

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#уголовное кража
#дтп
#мэр
#оренбургская область
#семья
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Интернет-знакомство обернулось адом: 30-летняя жительница Новосибирска стала жертвой извращенца-изверга
01 ноября 2024, 17:49

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Жительница Новосибирска Анна стала жертвой мужчины, с которым познакомилась в Интернете. Хотя с момента вынесения приговора нападавшему прошло три года, она по-прежнему опасается мести. О том, кем оказался романтичный незнакомец из Сети на самом деле расскажет «Радио 1».

Знакомство в Интернете


В поисках своей судьбы 30-летняя Анна зарегистрировалась на сайте знакомств. В октябре 2019 года она познакомилась с Виталием, который представился предпринимателем. Он ухаживал за ней, устраивал романтические свидания и дарил подарки. Спустя месяц они уже жили вместе в арендованной квартире Виталия.

Однако вскоре у кавалера возникли финансовые трудности, и он начал занимать деньги у Анны. Влюбленная не сразу заметила тревожные сигналы. Лишь когда долг превысил 100 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой мошенника. Когда Анна пыталась поговорить о возврате денег, Виталий впадал в ярость, проявляя агрессию: он кричал, хватал ее за шею и запирал в квартире.


Избиения и интимные видео


После разрыва Анна узнала от знакомых, что бизнес Виталия был весьма сомнительным. Он пытался продавать защитные маски во время пандемии, но потерпел неудачу. Однако девушка нуждалась в деньгах и требовала от бывшего возлюбленного долг. Виталий реагировал оскорблениями, следил за ней и даже угрожал обнародовать интимные видео.

«Ещё оказалось, что он тайно снимал видео со мной и начал шантажировать, угрожая выложить эти ролики в интернет. Он извращенец и изверг. Это был ад», — рассказывала журналистам девушка.

В один из дней, казалось, Виталий наконец осознал свои ошибки и назначил встречу на парковке. Анна приехала, надеясь вернуть долг и свой телефон. Несмотря на то, что это было людное место, он внезапно напал на нее в машине, заблокировав двери. Виталий жестоко избивал ее на каждой остановке светофора, пока они ехали в неизвестном направлении.

Затем завез Анну в лес, требуя расписку о прощении долга под угрозой убийства. После нескольких часов издевательств Виталий девушку отпустил.


Фото: istock / oatawa

Месть и преследование


На этом мужчина не успокоился. Он создал телеграм-канал, куда добавил общих знакомых и коллег Анны. В качестве мести он опубликовал ее паспортные данные и пять интимных видеозаписей, тайно снятых во время их отношений. Кроме того, он стал преследовать девушку.


Суд и компенсация


После нескольких месяцев изуверств бывшего сожителя, Анна обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовные дела по обвинениям в грабеже, похищении человека с применением насилия и нарушении неприкосновенности частной жизни. В конце 2021 года суд приговорил Виталия к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.

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Миллион в месяц, чтобы не забирать дочь: родители 6-летней девочки из Москвы с рождения держали ее в больнице
01 ноября 2024, 17:20

Фото: istock /M-Production

В 2019 году в СМИ появилась шокирующая история о девочке по имени Саша, которая провела первые шесть лет своей жизни в стенах больницы. «Узницей» медицинского учреждения девочка стала не из-за состояния здоровья. Виной тому – прихоть родителей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

История шестилетней Саши


Саша родилась сильно недоношенной, и врачи Перинатального медицинского центра «Мать и дитя» успешно выходили ее и выписали домой. Однако вскоре мать девочки Татьяна вернула ребенка обратно, утверждая, что у нее возникают проблемы с дыханием. С тех пор Саша больше не покидала столичную больницу. Родители оплачивали отдельную палату, медицинские услуги и няню, что обходилось им в один миллион рублей ежемесячно.

Врачи, получая солидное вознаграждение, выписывать девочку не спешили, но и родители, навязывающие дочери то, что она серьезно больна, не стремились забрать малышку домой. Так, Саша провела в стенах больницы шесть лет.

В декабре 2019 года о ситуации с Сашей узнали сотрудники фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам». В отношении родителей девочки была проведена проверка. Оказалось, что причин содержать ребенка в больнице все это время не было.

Больничная палата 6-летней Саши (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

Влиятельный отец и религиозная бабушка


В первые два года родители не позволяли бабушкам и дедушкам видеться с девочкой. Знакомая матери Юрия Зинкина рассказала «Комсомолке», что Татьяна была убеждена, будто Саша на грани смерти, у нее не функционируют внутренние органы и отсутствует ствол головного мозга. Она использовала сложные медицинские термины, что производило впечатление на окружающих. Родители готовились к худшему, даже приобрели место на кладбище для дочери. В результате бабушки и дедушки смогли увидеть внучку только когда ей исполнилось два года. Они были шокированы, увидев, что девочка выглядит совершенно здоровой.

Неясно, какое влияние оказывали на медицинский персонал родители Саши, но оно однозначно было, уверены волонтеры.

Известно, что мать Саши нигде не работала. Об отце известно только то, что он является выпускником Финансовой академии при правительстве и в 90-е годы вместе с товарищами создал ООО «Эко-Бюро», которое сначала занималось туризмом, а затем переключилось на более прибыльный бизнес — перевод денег за границу.


Лишение родительских прав


Саша в приемной семье (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

После огласки в СМИ и ряда проверок в отношении семьи, в 2022 году родителей девочки официально лишили родительских прав. Теперь она растет в доброжелательной и домашней обстановке в приемной семье.

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20-летняя жительница Петербурга забеременела от восьмиклассника
01 ноября 2024, 16:15

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка заявила о том, что она беременна от ученика восьмого класса. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, вечером 31 октября в полицию поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних, в котором шла речь о 20-летней девушке из Всеволожского района, которая вступала в половую связь с 14-летним восьмиклассником из Петербурга. После чего она забеременела.

Теперь в отношении будущей молодой мамы могут возбудить уголовное дело из-за полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Оказалось, что ранее девушка уже была судима за кражу, угрозу убийством и вандализм.

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#уголовное дело
#вандализм
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#беременность
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В Подмосковье семилетняя девочка съела шоколадку и мгновенно умерла
MK.RU: в Подмосковье пенсионерка нашла мертвой съевшую шоколадку внучку
01 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Подмосковье пенсионерка нашла без сознания семилетнюю внучку после того как та съела шоколадку. Об этом сообщает издание МK.RU.
Отмечается, что трагедия произошла в городском округе Клин. 68-летняя местная жительница забрала свою внучку после занятия по рисованию. Дома она подарила ей сладкий подарок – шоколадный батончик Picnic.

После этого, со слов бабушки, девочка пошла в гостиную. Через некоторое время женщина обнаружила ребёнка без сознания. В панике она бросилась к соседке, но совместные усилия ни к чему не привели. Тогда женщины вызвали скорую, но и прибывшие медики не смогли реанимировать ребёнка.

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#скорая помощь
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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковёр»
01 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock/Chalabala

План «Ковёр» ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, движение вражеского беспилотника заметили в стороне Калужской области.

Таким образом, в настоящее время аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

12 октября аэропорт в Казани с утра временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения ввели с 8:40 утра в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

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#аэропорты
#авиарейсы
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Высокопоставленного чиновника службы Минтранса РФ обвиняют в получении взятки
СК возбудил дело на чиновника службы Минтранса РФ за взятку в 74 млн рублей
01 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/BrianAJackson

Высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранспорта РФ в Тульской области обвиняют в получении взяток на 74 миллиона рублей. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что региональное управление СК РФ по материалам ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении чиновника по статье о получении взятки.

По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, находясь на различных высоких должностях в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от предпринимателя в виде премиальных автомобилей и услуг имущественного характера на сумму, превышающую 74 миллиона рублей. За это он обещал ему общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации.

В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства и работы чиновника, изымая при этом значимые для дела предметы.

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#тульская область
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Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
01 ноября 2024, 13:59

Фото: istock / Tero Vesalainen

В 2017 году ивановского грабителя и убийцу Андрея Сиднева, отсидевшего 16 лет строго режима за ряд особо опасных преступлений, освободили под давлением СМИ.
Мужчина был известен как юрист «Стоп-киднеппинга» и АНО «Защитники детства», даже появлялся с интервью на федеральных каналах. Однако в 2021 году преступник вновь оказался на скамье подсудимых. В материале «Радио 1» расскажем о повороте судьбы разрекламированного в российских информагентствах негодяя.

Журналист-бандит

Андрей Сиднев родился в Иваново в семье сотрудника уголовного розыска. Мужчина мог стать журналистом после окончания ВУЗа, в студенческие годы писал криминальные заметки в местных изданиях. Вскоре станет известно, что в хронике он вещал про ограбления группировки, в которой сам и состоял.

Сиднев был задержан в числе бандитов за убийство молодой девушки, дочери заместителя директора Яковлевского льнокомбината Светланы Турусовой. Знакомство произошло после объявления в газете «Хронометр», где и трудился начинающий журналист.

Девушку затащили в машину, увезли в лес и расправились из-за драгоценностей. В другом эпизоде Сиднев связал 7-летнего мальчика, находившегося одного дома, и ограбил квартиру. В 2002 году 20-летний Сиднев был осужден за убийство и вооруженный разбой в составе группы сроком на 18 лет.

В местах отбывания наказания ивановец старался не терять связь с волей. Когда в тюрьмах появились мобильные телефоны, а однокурсницы начали работать в московских СМИ и на ТВ, стали появляться материалы о том, что Сиднева оговорили подельники.

В 2007 году Сиднев женился на одной из журналисток, которая впоследствии отправляла ему передачи и помогала в обучении на юриста по видеосвязи.

Выпустили раньше под давлением СМИ

В 2012 году в сети появилась серия статей с уже отсидевшими членами ивановской банды. Утверждалось, что они оговорили убийцу. Статьи в столичном издании про «хорошего» журналиста так надоели ФСИН и судам, что Сиднева выпустили в 2017 году по УДО на 2 года раньше положенного срока.
Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Затем после рождения ребенка от законной жены он ушел к другой женщине, чтобы и ей подарить наследника.

Повлияла на освобождение убийцы помощника депутата Екатерина Шумякина. Будучи бывшим сотрудником угрозыска полиции Москвы, она давала Сидневу на суде положительные характеристики и обещала помочь с трудоустройством в компанию, директором которой тогда была.

Когда Сиднев освободился, Шумякина стала соорганизатором движения «Стоп-киднеппинг», которое после серии разоблачающих статей в «КП» переименуют в АНО «Защитники детства».

В организации Сидневу досталась роль боевого нападающего, силой отбирающего детей у разведенных мужчин.

«Защитники детства»

Дополнительную «известность» Сиднев обрёл после нападения в составе группы на жителя Московской области Роберта Голубкова. Он силой отобрал у него маленького сына и незаконно вывез в Израиль через Белоруссию.
Фото: istock / Dejan Markovic

Чтобы вернуть ребенка через израильские и российские суды, юристу Наталье Кувшинниковой понадобился практически год.

Как утверждает Кувшинникова, есть как минимум 15 распавшихся семей, где работу правоохранителей, психологов и приставов обнулил «бесплатный» юрист Сиднев. Он внушал женщинам, что им нужно продать все имущество, чтобы на вырученные деньги судиться с отцами детей. Выгодные для таких юристов бракоразводные процессы могут длиться годами. Если отцы не отказывались от детей, фабриковались дела о похищении и даже педофилии.

«При помощи лоббистов дело спустили из СК в полицию, где оно просто валялось почти год. Как все мне говорили: «Не для того его скинули, чтобы расследовать, а для того, чтобы похоронить». И получилось, что за безнаказанностью последовала вседозволенность — Сиднев продолжал незаконно силовыми методами отбирать детей», — отмечает юрист.
Издание «КП» смогло выяснить подробности задержания Сиднева в Карелии. Так, разведенная гражданка РФ вышла замуж на украинца и уехала к нему с сыном. Дети нового отчима стали издеваться над русским ребенком. В какой-то момент мальчик не захотел возвращаться на Украину, и даже психологи не смогли его переубедить. Затем женщина обратилась в АНО «Защитники детства». Организация начала с теста ДНК, который опроверг отцовство экс-мужа.

В итоге суд принял решение передать опеку над ребенком его бабушке по матери, которая проживает в Сегеже и не общается с непутевой дочерью.

В Сегежу Сиднев явился на белом затонированном авто со столичными номерами. За рулем сидела его подруга, рядом — мать ребенка. Сиднев похитил мальчика и затащил в машину, что попало на камеры видеонаблюдения.

Фото: istock / All the rights for presented photos are my own.

Силовики догнали авто за городом и вызволили ребенка. Школьник спрятался за полицейскими и умолял спасти от горе-матери. На женщину возбудили уголовное дело «самоуправство», после чего она скрылась за границей.

Пистолет для ребенка?

Сиднев отправился под арест по статье «похищение человека» и «незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия». В ходе дачи показаний преступник заявил, что к поручениям АНО «Защитники детства» всегда относился серьезно, но подозревал, что могут «возникнуть проблемы», для чего еще в Москве приобрел у неизвестного пистолет Макарова, 2 магазина и 20 патронов. Кроме того, с собой на дело бывший сиделец взял маску с прорезями для глаз и глушитель к пистолету.

Как считает Кувшинникова, ребенку и его бабушке очень повезло. Мальчика собирались напоить снотворным и «отвезти на освидетельствование в институт Сербского, а оттуда вывезти со справкой душевнобольного на Украину, как когда-то Родиона Голубкова в Израиль».

Женщина считает, что закон нуждается в четко прописанных ограничениях, которые запрещали бы НКО и АНО заниматься бракоразводными процессами и защитой прав детей.

«Иначе такие вот общественники будут дальше собирать возле себя таких вышедших из тюрьмы людей и толкать их на новые преступления, как это произошло с Сидневым. А сами будут получать гранты», — отметила юрист, демонтируя десятки дел своих подзащитных.

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