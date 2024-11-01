«Да заберите эту гражданству»: мигрант-уклонист устроил истерику в полиции Томска

Фото: iStock/Pavel Starikov
Мигрант-уклонист из Узбекистана, лишённый гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в миграционном отделе полиции в Томске, когда ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 30-летний Махмуджон Мабубзода принял присягу гражданина РФ 28 августа. После этого он должен в течение двух недель встать на первичный воинский учёт. Однако мужчина месяц не приходил за паспортом, а в военкомат так и не явился, объясняя это тем, что там большие очереди.
За это его лишили гражданства РФ, о чем и сообщили в миграционном отделе, добавив, что ему необходимо вернуться в Узбекистан. Тогда он начал ругаться, плакать и бросать документы. Тогда ему предложили быстро решить вопрос, подписав контракт с Минобороны РФ. Однако он отказался и убежал со словами: «Да заберите эту гражданству».
Через пару часов он вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.
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За это его лишили гражданства РФ, о чем и сообщили в миграционном отделе, добавив, что ему необходимо вернуться в Узбекистан. Тогда он начал ругаться, плакать и бросать документы. Тогда ему предложили быстро решить вопрос, подписав контракт с Минобороны РФ. Однако он отказался и убежал со словами: «Да заберите эту гражданству».
Через пару часов он вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.
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Элина Позднякова