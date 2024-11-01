Жительница Калужской области продала мигранту отцовские права на свою дочь

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В Калужской области местная жительница продала мигранту отцовские права на свою дочь. Обретение наследницы обошлось иностранному гражданину сравнительно недорого — в 30 тысяч рублей.
В марте 2024 года в Жуковском районе региона ЗАГС зарегистрировал гражданина иностранного государства в качестве отца несовершеннолетней девочки, сообщает объединённая пресс-служба судов Калужской области. Была сделана соответствующая актовая запись, выписано новое свидетельство о рождении. Однако позже выяснилось, что мигрант не имеет никакого отношения к рождению ребёнка, а «пара» в первый и последний раз в жизни увиделась в ЗАГСе перед заключением сделки.
Фигуранты признались, что отцовство по сути является фиктивным, оба действовали в корыстных целях, манипулируя ребёнком. Мигрант рассчитывал через удочерение девочки получить российское гражданство по упрощённой схеме. А женщина за продажу прав на дочь назвала свою цену — 30 тысяч рублей. Суд признал недействительным факт установления отцовства. Соответствующая актовая запись была аннулирована.
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Александр Бойцов