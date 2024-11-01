В Санкт-Петербурге мигрант пытался отобрать квартиру у пенсионеров

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)
В Санкт-Петербурге мигрант пытался незаконно завладеть квартирой пожилых местных жителей. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил региональному управлению ведомства возбудить по данному факту уголовное дело.
О том, что гражданин Таджикистана пытается отобрать жилплощадь у пожилой семейной пары, правоохранителям стало известно в процессе ежедневного мониторинга социальных сетей и прочих ресурсов интернета. Следователи Северной столицы уже организовали проверку по данному факту.
Глава СК РФ Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в отношении иностранца, лично наблюдать за ходом расследования и докладывать ему о процессе следствия и установленных обстоятельствах произошедшего.
Читайте также:
В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её
Влюблённый в проститутку мигрант расправился с ней в отеле Петербурга
Няня из Узбекистана с шизофренией сломала жизнь русской семье и избежала тюрьмы: подробности
Александр Бойцов