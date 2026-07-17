Мужчина сжег соседку из-за долга
В индийском городе Патан мужчина расправился со своей соседкой из-за денежного долга. Об этом информирует The Times of India.
Местная жительница взяла у соседа в долг пять тысяч рупий (примерно 4,5 тысячи рублей), чтобы покрыть срочные расходы. Мужчина регулярно напоминал ей о необходимости вернуть деньги, но она просила подождать несколько дней.
Однажды, когда женщина гостила у своей подруги, к ним ворвался кредитор с ведром горючей жидкости. Он облил должницу и поджег её. Пострадавшая выбежала на улицу, где очевидцы потушили огонь на её одежде и вызвали скорую помощь.
Местную жительницу госпитализировали с серьёзными ожогами, спасти её не удалось. Подозреваемый также получил ожоги и сейчас находится под охраной в больнице.
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