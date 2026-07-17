Москвичка попала в больницу после травмы во время интимной близости

17 июля 2026, 10:05

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

20-летнюю студентку одного из московских вузов экстренно госпитализировали после неудачного полового контакта с ровесником. Во время близости молодой человек причинил девушке тяжёлую травму. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.