Москвичка попала в больницу после травмы во время интимной близости
20-летнюю студентку одного из московских вузов экстренно госпитализировали после неудачного полового контакта с ровесником. Во время близости молодой человек причинил девушке тяжёлую травму. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Ночью пациентку доставили в стационар с сильной болью в нижней части живота и кровотечением. Медики диагностировали разрыв кишечника и выраженный отёк тканей. Хирурги провели срочную операцию и ушили повреждение. Врачи начали необходимое лечение, сейчас угрозы жизни девушки нет.
Пациентке предстоит восстановление, курс терапии и соблюдение строгой диеты. От интимной жизни ей рекомендовали отказаться до полного выздоровления.
Восстановление после разрыва кишечника зависит от объёма повреждения, способа операции, наличия инфекции и общего состояния пациента. После неосложнённого ушивания обычно несколько дней проводят в стационаре под наблюдением, затем требуется щадящее питание и постепенное возвращение к обычной активности. Заживление тканей занимает ориентировочно 4–8 недель, однако тяжёлые физические нагрузки и интимную жизнь врачи нередко ограничивают на 1–3 месяца — точный срок определяет хирург после контрольных осмотров.
Возможные последствия включают воспаление брюшины, инфекцию, повторное кровотечение, образование спаек и временные нарушения работы кишечника: боль, вздутие, запоры или диарею. При своевременной операции и соблюдении рекомендаций многие пациенты восстанавливаются без длительных осложнений. Но при усилении боли в животе, повышении температуры, рвоте, слабости или появлении крови в стуле необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
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