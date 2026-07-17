Неизвестный хищник насмерть загрыз фермера
Житель деревни Расулва погиб после нападения крупного зверя в индийском штате Уттар-Прадеш. Лесное ведомство предполагает, что на фермера мог напасть тигр. Об этом сообщает The Times of India.
Инцидент произошел утром 15 июля. 50-летний Камал Кишор ушел на сельскохозяйственные работы и не вернулся домой. Родственники вместе с односельчанами начали поиски. Тело мужчины нашли неподалеку от населенного пункта. Хищник серьезно повредил ему шею и руку. Возле поля очевидцы заметили крупные следы животного.
Сельчане рассказали, что примерно месяц назад сообщали чиновникам о звере, нападавшем на домашний скот. По их словам, власти не приняли мер. Сотрудник лесного департамента отметил, что специалисты пока не установили вид хищника. Основной версией остается нападение тигра.
Тигры — крупнейшие представители семейства кошачьих и одни из самых узнаваемых хищников планеты. Их полосатая окраска помогает маскироваться среди высокой травы, кустарников и теней в лесу: у каждого тигра рисунок полос уникален, как отпечатки пальцев у человека. Обычно тигры живут поодиночке, охраняют собственную территорию и охотятся преимущественно в сумерках или ночью. Они отлично плавают, могут преодолевать большие расстояния и способны добывать крупных животных — например, оленей, кабанов и буйволов.
Сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, сокращения числа животных, которыми они питаются, и незаконной охоты. В природе осталось лишь несколько тысяч тигров, а разные подвиды живут в Индии, России, Китае и странах Юго-Восточной Азии. Особенно известен амурский тигр, обитающий на Дальнем Востоке России: густая шерсть и слой жира помогают ему переносить морозные зимы. Для сохранения тигров создают заповедники, борются с браконьерством и защищают их естественную среду обитания.
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