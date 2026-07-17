Неизвестный хищник насмерть загрыз фермера

17 июля 2026, 11:03

В индийском штате Уттар-Прадеш хищник насмерть загрыз фермера

Фото: iStock/Marta fernandez

Житель деревни Расулва погиб после нападения крупного зверя в индийском штате Уттар-Прадеш. Лесное ведомство предполагает, что на фермера мог напасть тигр. Об этом сообщает The Times of India.