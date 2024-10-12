Дагестан предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном

Видео: МЧС России
Дагестан готов оказать всю необходимую помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном. Об этом в своём Telegram-канале написал глава республики Сергей Меликов.
Он от имени всего дагестанского народа выразил глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
После он заявил о готовности руководства республики оказать требуемую помощь.
Ранее МЧС России сообщало, что в Грозном на одной из автозаправочных станций взорвалась цистерна с газом, после чего вспыхнул пожар. По последним сведениям, погибли четыре человека, в числе которых двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров взял данное дело под личный контроль и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.
Читайте также:
Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети
Причину взрыва на АЗС в Грозном назвали правоохранительные органы
Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен
После он заявил о готовности руководства республики оказать требуемую помощь.
Ранее МЧС России сообщало, что в Грозном на одной из автозаправочных станций взорвалась цистерна с газом, после чего вспыхнул пожар. По последним сведениям, погибли четыре человека, в числе которых двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров взял данное дело под личный контроль и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.
Читайте также:
Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети
Причину взрыва на АЗС в Грозном назвали правоохранительные органы
Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен
Анастасия Чинкова