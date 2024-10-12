Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен

Видео: МЧС России
Владельцем заправки в Грозном, на которой произошел взрыв, является местный 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщил канал Shot.
По данным источника, Салман руководит не только АЗС «Лидер» в Чечне, но и тремя медицинскими компаниями, а также является совладельцем коммунального предприятия. Кроме того, он занимает должность генерального директора риэлторской компании.
На месте взрыва в чеченской столице продолжают работать следователи. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Салмана.
Взрыв на АЗС в Грозном 12 октября унес жизни четырех человек, среди которых двое детей. Как сообщает республиканское МЧС, за заправке взорвалась цистерна с газом.
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На месте взрыва в чеченской столице продолжают работать следователи. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Салмана.
Взрыв на АЗС в Грозном 12 октября унес жизни четырех человек, среди которых двое детей. Как сообщает республиканское МЧС, за заправке взорвалась цистерна с газом.
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Лия Мурадьян