Причину взрыва на АЗС в Грозном назвали правоохранительные органы

Фото: МЧС России
Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщили оперативные службы вечером 12 октября.
«Была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — цитирует собственный источник ТАСС.
Уточняется, что речь идет об автогазозаправочной станции. Специалисты продолжают анализировать причины взрыва.
Взрыва на АЗС в Грозном 12 октября прогремел после 15:00. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил Кадыров.
По данным МЧС России, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Местный следком возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.
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Лия Мурадьян