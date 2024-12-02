Дагестанец из Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого

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До разрыва селезенки избил свою жену из-за мороженого дагестанец из Махачкалы, передает Telegram-канал Mash Gor. По информации журналистов, мужчина купил детям лакомство. Один из них раскапризничался, тогда он дал ему подержать оба стаканчика.
Супруга мужчины подумала, будто тот решил скормить одному ребенку обе порции, и стала кричать. Конфликт перерос в драку — супруг толкнул женщину, она ударилась об угол комода.
Медики диагностировали у россиянки разрыв селезенки, прооперировали и сообщили о произошедшем в полицию. Теперь мужчина находится в колонии по решению суда, срок составляет девять месяцев. Подсудимый свою вину признал.
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