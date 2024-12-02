Крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске

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Крупный пожар разгорелся в исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, огнем охвачено 1200 квадратных метров. Эпицентр пожара находится на крыше здания. Всех заключенных и сотрудников исправительного заведения удалось эвакуировать. Колония рассчитана на 1200 человек. Предварительно, никто не пострадал.
В настоящее время выясняется причина пожара. Предполагается, что произошло короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.
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В настоящее время выясняется причина пожара. Предполагается, что произошло короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.
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Элина Позднякова