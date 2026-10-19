Дагестанец показал средний палец дорожной каиере и оказался под арестом

19 октября 2026, 13:09

В Дагестане шофер показал средний палец камере и попал под арест на трое суток

Фото: istockphoto/Andrey Nikitin

Водителя, показавшего неприличный жест дорожной камере в Дагестане, арестовали на трое суток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.