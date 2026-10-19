Дагестанец показал средний палец дорожной каиере и оказался под арестом
Водителя, показавшего неприличный жест дорожной камере в Дагестане, арестовали на трое суток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений установили личность водителя автомобиля «Лада Приора», который двигался с поддельными госномерами и при проезде под комплексом фото- и видеофиксации показал в объектив камеры непристойный жест. Нарушителем оказался 37-летний житель Дахадаевского района Дагестана.
В отношении водителя составили административные материалы за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. По материалу о мелком хулиганстве Дербентский районный суд назначил ему наказание в виде трех суток административного ареста, говорится в сообщении.
Водитель показал в камеру средний палец. Об этом можно судить по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана.
Читайте также: