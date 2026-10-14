Массовая драка на детской площадке закончилась десятками арестов

14 октября 2026, 18:26

Суд в Петербурге арестовал 42 человека после драки на детской площадке

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге арестовали 42 человека после массовой драки на детской площадке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.