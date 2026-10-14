Массовая драка на детской площадке закончилась десятками арестов
В Санкт-Петербурге арестовали 42 человека после массовой драки на детской площадке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
За два дня, 13 и 14 октября, Калининский районный суд рассмотрел 42 дела по статье о мелком хулиганстве. Фигурантам назначили от пяти до восьми дней ареста.
Массовая драка произошла вечером 12 октября на детской площадке возле дома №12 на улице Брянцева. Молодые люди громко кричали, ругались матом и приставали к прохожим с оскорблениями, грубо нарушая общественный порядок.
Некоторые из них заявили, что в потасовке не участвовали, а лишь пыталась остановить дерущихся. Другие утверждали, что проходили мимо или пришли «поболеть за своих». В ходе разбирательства выяснилось, что один человек действительно оказался на месте случайно, и его освободили от ответственности.
Убедительных ответов о причине массовой драки судьи так и не услышали.
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