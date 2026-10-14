Шурыгиной продлили арест по делу о порнографии
ТАСС: суд продлил арест блогерше Шурыгиной по делу о распространении порно
Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Дианы Шляниной (Шурыгиной) по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее суд уже продлевал меру пресечения фигурантке. В июле Шлянину перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста по указанному делу.
«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 ноября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — заявили в пресс-службе.Шляниной инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). В ее квартире провели обыск. Санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.
Диана Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале в 2017 году, где рассказала о совершенном в ее отношении изнасиловании. Позднее она создала YouTube-канал и вела аккаунты в других социальных сетях.