Шурыгиной продлили арест по делу о порнографии

14 октября 2026, 20:24

ТАСС: суд продлил арест блогерше Шурыгиной по делу о распространении порно

Диана Шурыгина (Фото: Instagram*/diana_s_life2)

Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Дианы Шляниной (Шурыгиной) по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.





Ранее суд уже продлевал меру пресечения фигурантке. В июле Шлянину перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста по указанному делу.





«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 ноября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — заявили в пресс-службе.