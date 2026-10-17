В Москве женщину арестовали на 15 суток за подножки и плевки в прохожих
Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину, которая на улице плевалась в прохожих и ставила им подножки. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что россиянка нарушала общественный порядок: она также толкала граждан и сопровождала свои действия нецензурной бранью. На замечания окружающих женщина не реагировала.
В суде злоумышленница отрицала свою вину, утверждая, что в деле отсутствуют событие и состав правонарушения, а задержали её якобы при других обстоятельствах. Кроме того, она заявила, что работает няней. Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, а попытки оспорить это решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.
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